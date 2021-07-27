Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanı Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’nın PEC Zwolle takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.