Fenerbahçe’de tek değişiklik

Süper Lig’de Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu kadroda tek değişiklik yaptı.
Genç teknik adam, kaleyi Harun Tekin’e emanet ederken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas görev aldı. Sosa’nın önünde Ozan Tufan ve Mesut Özil, ileri uçta da Enner Valencia sahada olacak.Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam ve Filip Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.