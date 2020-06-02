banner3088

Fenerbahçe’de test sonuçları negatif

FENERBAHÇE'DE DÜN A TAKIM FUTBOLCULARINA, TEKNİK VE İDARİ HEYETE YAPILAN KORONA VİRÜS TEST SONUÇLARININ NEGATİF ÇIKTIĞI AÇIKLANDI.

Fenerbahçe’de test sonuçları negatif

Fenerbahçe’de dün A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe’de dün sabah yapılan antrenmandan önce oyunculara, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3212

banner2252

banner3196