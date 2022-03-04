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Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

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Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
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Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Filip Novak ve Luiz Gustavo katılmadı. Futbolcuların 5’e 2 ve pas çalışması yaptığı antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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