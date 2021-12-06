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Fenerbahçe’de yeni otobüsler teslim edildi

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Fenerbahçe’de basketbol ve voleybol takımları için hazırlanan yeni otobüsler düzenlenen törenle teslim edildi.

Fenerbahçe’de yeni otobüsler teslim edildi
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Fenerbahçe’de basketbol ve voleybol takımları için hazırlanan yeni otobüsler düzenlenen törenle teslim edildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı sporcuları Melih Mahmutoğlu, Achille Polonara, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Eda Erdem Dündar, Meliha İsmailoğlu, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı sporcusu Hidalgo ve sponsor firma yönetim kurulu üyesi Hürer Gündüz katıldı.

Tören, forma hediyelerinin takdim edilmesinin ardından otobüslerin önünde çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

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