Fenerbahçe’de zemin onarılıyor

’nin’de Göztepe ile oynayacağıöncesinde zemindeki onarma çalışmaları dikkat çekti.

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında Kadıköy’de oynanan mücadele öncesinde yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapıldı. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken, sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlandı. Son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 19:35