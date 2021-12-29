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Fenerbahçe’den ‘3 Temmuz’ göndermesi

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Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulunurken, futbolcularda sahaya ’Haklıydık, Kazandık’ pankartıyla çıktı.

Fenerbahçe’den ‘3 Temmuz’ göndermesi
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Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulunurken, futbolcularda sahaya ’Haklıydık, Kazandık’ pankartıyla çıktı.

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Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin Futbolda Şike Davası’ndaki beraatları onamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı. Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek “Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık!” ifadelerine yer verilirken, sarı-lacivertli futbolcularda aynı pankartla sahaya çıktı.

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