Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği’nin kazandığı 2 Türkiye Futbol Birinciliği paylaşması dikkat çekti. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan maç önü haberinde Gençlerbirliği’nin 1940-1941 ve 1945-1946 sezonlarında yaşadığı birinciliklere vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 30. haftasında, 1940-41 ve 1945-46 sezonlarında Türkiye Futbol Birinciliği’ni kazanan Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. 14 Mart Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak."
Fenerbahçe’den Gençlerbirliği paylaşımı
Süper Lig’de evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Fenerbahçe, Ankara ekibinin kazandığı 2 Türkiye Futbol Birinciliği’ne dikkat çekti.