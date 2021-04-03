Fenerbahçe’den Jan Vesely ve Nando De Colo bilgilendirmesi

Fenerbahçe Beko, Jan Vesely ve Nando De Colo’nun sağlık durumuyla alakalı bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe’den Jan Vesely ve Nando De Colo bilgilendirmesi
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Fenerbahçe Beko, Jan Vesely ve Nando De Colo’nun sağlık durumuyla alakalı bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe Beko’nun THY Euroleague’in 33. haftasında dün İspanyol ekibi Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jan Vesely ve Nando De Colo’nun durumları hakkında basketbol takımı doktoru Ahmet Kulduk açıklamalarda bulundu. Kulduk, "Oyuncumuz Jan Vesely’nin bugün Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely’nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir. Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo’nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
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