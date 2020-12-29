Fenerbahçe’den Kruse açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Max Kruse ile aralarındaki tazminat davasının hukuki sürecinin yapılan görüşmeler sonucunda sulhen sonuçlandırıldığını açıkladı.
Korona virüs pandemisinden dolayı lige verilen arada sözleşmesini tek taraflı feshedip ülkesi Almanya’ya dönen ve 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek FIFA’ya başvuran Max Kruse ile ilgili Fenerbahçe’den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Kruse ile aralarındaki hukuki sürecin sulhen sonuçlandığını duyurdu.
Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.
Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda oluşturulan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz" denildi. Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 13:29