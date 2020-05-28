banner3088

Fenerbahçe’den Metin Aşık için anma mesajı

FENERBAHÇE KULÜBÜ, ESKİ BAŞKANLARINDAN METİN AŞIK’IN VEFATININ BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI.

Fenerbahçe’den Metin Aşık için anma mesajı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün resimi sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3197

banner3153

banner3196