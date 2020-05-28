Fenerbahçe’den Metin Aşık için anma mesajı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.
Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.
FENERBAHÇE KULÜBÜ, ESKİ BAŞKANLARINDAN METİN AŞIK’IN VEFATININ BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI.
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.
Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.