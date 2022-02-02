banner4556

Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması: “2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan’ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de

banner4336

Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması: “2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan’ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul’da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz.”

Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması: “2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan’ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de
banner4583

Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması: “2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan’ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul’da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz.”

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Donarak ölen göçmenlerin bulunduğu yer böyle...
Donarak ölen göçmenlerin bulunduğu yer böyle...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321