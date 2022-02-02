Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması: “2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan’ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de

Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması: “2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan’ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul’da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz.”