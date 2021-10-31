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Fenerbahçe’den sakatlar hakkında bilgilendirme

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın sağlık durumları ile alakalı açıklama yaptı.

Fenerbahçe’den sakatlar hakkında bilgilendirme
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Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın sağlık durumları ile alakalı açıklama yaptı.

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynana Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın sağlık durumlarıyla alakalı resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia’nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo’nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."

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