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Fenerbahçe’den TFF’ye 250 milyon TL’lik dava

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğraşmış olduğu her türlü zararın tazmini için TFF’ye 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açtı.

Fenerbahçe’den TFF’ye 250 milyon TL’lik dava
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Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğraşmış olduğu her türlü zararın tazmini için TFF’ye 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açtı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

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