Fenerbahçe’den Trabzonspor’a geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor’un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Trabzonspor" denildi.
Fenerbahçe, Trabzonspor’da bir oyuncunun korona virüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor’un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Trabzonspor" denildi.