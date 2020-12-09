Fenerbahçeli futbolcular, hormon-vitamin testine girdi

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de futbolcular, sabah idmanı öncesi hormon ve vitamin takibi için teste girdi.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.Sarı-lacivertliler, Yeni Malaryaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.