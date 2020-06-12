Fenerbahçeli futbolcular maç sonu tribünleri alkışladı

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR, 2-1 KAZANDIKLARI KAYSERİSPOR MAÇININ BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE TRİBÜNLERİ ALKIŞLADI.
Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı.