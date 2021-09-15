Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00’de başlayacak mücadelede Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Sarı-lacivertlilerin Almanya’ya götürdüğü futbolcular belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

Teknik Direktör Vitor Pereira’nın kadroya aldığı futbolcular şöyle:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul, Attila Szalai, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Fatih, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Valencia, Berisha."

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