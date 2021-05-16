Fenerbahçe’nin sezon özeti

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu şampiyon Beşiktaş’ın 2 puan ardında 3. sırada tamamlarken, sezon boyunca Kadıköy deplasman oldu. Sarı-lacivertliler ayrıca birçok galibiyet serisine de bu sezon son verirken, iç sahada mağlubiyet rekoru kırdı.

Süper Lig’in 42 haftalık periyodunu 82 puanla şampiyon Beşiktaş’ın 2 puan ardında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıktı. Geçen 7 sezonda Beşiktaş 3, Galatasaray 3 ve Başakşehir 1 kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler son olarak 2013-2014 sezonunda son Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı.

Erol Bulut çare olamadı

Fenerbahçe’ye sezon başında büyük umutlarla teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut, sarı-lacivertli ekibe çare olamadı. Sarı-lacivertli takımla çıktığı toplam 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Bulut, maç başına 2.00 puan ortalamasını yakaladı. Özellikle iç sahada kaybedilen maçlar Erol Bulut’un Fenerbahçe kariyerini sona götürürken, 25 Mart’ta görevine son verildi.

Belözoğlu dönemi

Fenerbahçe’de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerin başında 10 maçta görev aldı. Bu müsabakalardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sarı-lacivertli ekip, maç başına 2.30 puan ortalaması yaptı. Belözoğlu, 10 maçta iyi bir istatistik yakalasa da, Süper Lig’in 41. haftasında şampiyonluk yolunda rakibi Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük’e mağlup olmasını değerlendiremeyip, Sivasspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

Transferde 22 isim

2020-2021 sezonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe sezon başında ve devre arası transfer döneminde toplamda 23 ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Aston Villa’dan Mbwana Samatta, Roma’dan Diego Perotti, Kasımpaşa’dan Mame Thiam, Bucaspor’danBarış Sungur, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Josa Sosa ve Filip Novak, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Tigres ile sözleşmesi biten Enner Valencia, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Arsenal ile sözleşmesini sonlandıran Mesut Özil, Genoa ile sözleşmesi biten Sinan Gümüş, Gölcükspor’dan İsmail Yüksek, Queens Park Rangers’dan Bright Osayi-Samuel, Basel’den Kemal Ademi, Las Palmas’tan Mauricio Lemos, Paok’tan Dimitrios Pelkas, Antalyaspor’dan Nazım Sangare, Limassol’den Attila Szalai, Wolfsburg’tan Marcel Tisserand ve Başakşehir’den İrfan Can Kahveci’yi transfer etti.

Forvetlerin gol katkısı düşük

Fenerbahçe’de sezon başından sezon sonuna kadar hücum hattında oynayan futbolcuların gol problemiyle uğraştı. Sarı-lacivertlilere forvet hattına büyük umutlarla Aston Villa’dan transfer edilen Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta 27 Süper Lig maçında 5, 3 Türkiye Kupası maçında 1 gol kaydederek takımını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Cisse 5, Mame Thiam 6 gol kaydederken, devre arasında Fatih Karagümrük’e kiralanan Kemal Ademi sadece Türkiye Kupası’nda 1 gol attı. Fenerbahçe’de gol yollarında en etkili isim ise 12 golle Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia oldu.

Kadıköy deplasman oldu

Fenerbahçe’de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri iç sahada kaybedilen maçlar oldu. İç sahada oynadığı 20 maçta 35 puan toplayan sarı-lacivertliler tam 7 kez mağlup oldu. Kadıköy’de bu sezon sadece 11 kez kazanabilen Fenerbahçe, bu istatistiklerle ligde 6.sırada yer aldı. Sivasspor mağlubiyetiyle beraber sahadaki 7. yenilgisini alan sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1987-1988 ve 1992-1993 yıllarında en çok 5 iç saha mağlubiyeti yaşamıştı.

Seriler sona erdi

Fenerbahçe, son iki sezonda evinde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Sivasspor’a karşı kaybederek birçok serisine son verdi.

Trabzonspor’a 23 yıl sonra kaybetti

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor’a 16.06.2020 tarihinde Kadıköy’de kaybetmiş ve elenmişti. Bordo-mavililer bu maça kadar en son 23 Ağustos 1997’de Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmişti.

Galatasaray’a karşı 21 yıl sonra kayıp

Galatasaray ise Kadıköy’de uzun yıllar yenemediği Fenerbahçe’yi geçen sezon ligde 3-1 mağlup etmiş ve 21 yıllık seriyi bitirmişti.

Beşiktaş’a 15 yılın ardından kaybetti

Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş’a evinde 4-3 mağlup olarak evinde 15 yıllık galibiyet serisini sonlandırdı. Sarı-lacivertliler en son 17 Nisan 2005 tarihinde Beşiktaş’a 4-3 kaybetmişti, bu sezon ise 29 Kasım 2020 tarihinde aynı skorla mağlup oldu.

Göztepe’ye 21 yıl sonra kaybetti

Fenerbahçe, sahasında oynadığı Göztepe maçını 21 Şubat 2021 tarihinde 1-0’lık skorla kaybederken Göztepe, Fenerbahçe’yi deplasmanda en son 21 yıl önce 16 Nisan 2000 yılında yenmişti.

Gençlerbirliği’ne 21 yıl sonra kayıp

Fenerbahçe, dün akşam sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-1’lik skorla kaybetti. Gençlerbirliği, Fenerbahçe’yi deplasmanda en son 21 yıl önce 05 Mayıs 2000 yılında 3-1’lik skorla mağlup etmişti.

Sivasspor’a 7 yıl sonra mağlup oldu

Sarı-lacivertliler, geçen sezon sahasında Sivasspor’a 2-1 kaybederken, 7 yıl sonra evinde rakibine lig maçında kaybetmişti. Sivasspor son olarak 2014 yılında Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.

3 yılda 3 farklı takım şampiyonluğu

Fenerbahçe’de 2018 yılında yapılan seçimlerde başkanlığı kazanan Ali Koç, 3 yılda 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördü. Koç, göreve geldiği ilk sezonda Galatasaray, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ve 2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş şampiyonluklarını Fenerbahçe başkanlığı döneminde yaşadı. Başkan Koç’un haziran ayında yapılacak olan seçim öncesinde başkanlığa aday olması bekleniyor.