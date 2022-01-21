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Fenerbahçe’nin Sivasspor kadrosu belli oldu

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Fenerbahçe’nin Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe’nin Sivasspor kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe’nin Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal kamp kadrosuna; Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min-Jae, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Burak Kapacak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha’yı dahil etti.

Kamp kadrosunda; Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu ile sarı kart cezalısı Attila Szalai kadroda yer almadı.

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