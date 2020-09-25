Fenerbahçe’nin yeni transferi Samatta, ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürürken yeni transfer Mbwana Samatta takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.
Antrenmanda Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz hafif ağrıları sebebiyle antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül ise salonda özel program dahilinde çalıştı. Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ise milli takım vize işlemleri dolayısıyla antrenmana katılmadı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanını Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selçuk Şahin’de takip etti.