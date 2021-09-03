Fenerbahçe’nin yeni transferleri antrenmanda

Fenerbahçe’de yeni transferler Mergim Berisha ve Max Meyer, sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer alırken, sarı-lacivertliler milli oyuncularından yoksun Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe’nin yeni transferleri antrenmanda
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Fenerbahçe’de yeni transferler Mergim Berisha ve Max Meyer, sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer alırken, sarı-lacivertliler milli oyuncularından yoksun Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’de oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni transferler Mergim Berisha ve Max Meyer sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra hücum, savunma organizasyonları üzerinde çalışırken antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı.

Antrenmana tedavileri süren Novak, Serdar Dursun ve Pelkas katılmazken, Sosa ise arka adalesinde ağrı hissetmesinden dolayı çalışmalarda yer almadı. Sosa, yarın takımla birlikte çalışmalarını sürdürecek.

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