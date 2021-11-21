Fenerbahçe’ye coşkulu karşılama

Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe kafilesini taraftarlar coşku ile karşıladı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Kerem ve Mesut Özil’in karşılıklı golleriyle ilk yarı beraberlikle sonuçlanırken, 90+4. dakikada Crespo fileleri havalandırarak Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren isim oldu. Derbiden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli kafile Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Kafileyi burada çok sayıda taraftar coşku ile karşıladı. Takımlarına tezahüratlarda bulunan taraftalar, galibiyeti takımı ile kutladı.

Kafilenin tesislere girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.