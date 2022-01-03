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Ferdi Kadıoğlu’nun tercihi Türk Milli Takımı oldu

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun Türk Milli Takımı’nı tercih etmesini tebrik mesajı yayımlayarak açıkladı.

Ferdi Kadıoğlu’nun tercihi Türk Milli Takımı oldu
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun Türk Milli Takımı’nı tercih etmesini tebrik mesajı yayımlayarak açıkladı.

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Fenerbahçe’nin, Hollanda’da yetişen ve Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyen futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, A takım düzeyinde Türk Milli Takımı’nı tercih etti. Sarı-lacivertliler, Kadıoğlu’nu tebrik ederek, şu ifadelere yer verdi:

"2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda’nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz."

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