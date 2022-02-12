Fernando Muslera maçı tribünden takip etti

Sakatlığından dolayı tedavi süreci devam eden Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kayserispor maçını tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı tedavi süreci devam eden Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

Muslera tedavi kapsamında hafta içindeki antrenmanlarda sahada düz koşu çalışmalarına başlamıştı.