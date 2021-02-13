FIBA, 19 Yaş Altı Dünya Kupası ev sahibini açıkladı

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2021, 3-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Letonya’nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde gerçekleşecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Yönetim Kurulu, 2021 yılının ilk toplantısı için video konferansla toplandı. Toplantıda öne çıkan karar, Letonya Basketbol Birliği’nin FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2021’e ev sahipliği yapacağının duyurulmasıydı. Turnuva, 3-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Letonya’nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde yapılacak.

Beş bölgede, 17-23 Şubat tarihleri arasında güvenli fanus formatında gerçekleşecek FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri final penceresinin öncesinde gerçekleşen toplantıda konuşulan diğer konular şu şekilde:

Olimpiyat Oyunları ve 2021-2023 FIBA turnuvaları ile ilgili güncellemeler

Toplantıda; Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’da 29 Haziran’da başlayacak olan FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları ve yaklaşan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına ilişkin durum raporları sunuldu. FIBA 2022 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ve FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası ile birlikte 2021 ve 2022’de gerçekleşecek FIBA Kıtasal Kupa organizasyonlarının durumu hakkında güncel bilgiler de konuşuldu.

FIBA 15 Yaş Altı Yetenek Yarışması 2021

Geçen sene ilki gerçekleşen FIBA 17 Yaş Altı Yetenek Yarışması’nın başarısı nedeniyle, FIBA Merkez Kurulu, Yetenek Yarışması projesine devam etme ve 15 yaş altı oyuncuları ile bir milli takım yarışması gerçekleştirme kararı aldı. İcra Komitesi, cinsiyet başına 32 katılımcı takımdan oluşacak FIBA 15 Yaş Altı Yetenek Yarışmaları 2021 formatını onayladı. Elemeler, Kıta Elemeleri aracılığıyla 213 ulusal federasyona açık olacak.

Kulüp müsabakaları

Devam etmekte olan Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve Amerika Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika (BCLA) hakkındaki güncel bilgiler İcra Komitesi’ne sunuldu. Ayrıca, 6 Şubat 2021’de Arjantin’in Buenos Aires kentinde düzenlenen ve BCL şampiyonu İspanyol Hereda San Pablo Burgos’un kazandığı FIBA 2021 Kıtalararası Kupa hakkında da komiteye bir rapor verildi.

3x3 Basketbol

FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu 2020 sezonunun aralık ayında başarıyla tamamlanmasının ardından, İcra Komitesi 2020 yılındaki 3x3 basketbol sezonuyla ilgili bir rapor aldı. Ayrıca İcra Komitesi, yaklaşmakta olan FIBA 3x3 Olimpiyat Eleme Turnuvası ve FIBA 3x3 Evrensel Olimpiyat Eleme Turnuvası’na Avusturya ve Macaristan’ın ev sahipliği yapacağını doğruladı. Avusturya’daki FIBA 3x3 Olimpiyat Eleme Turnuvası 26-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ve FIBA 3x3 Evrensel Olimpiyat Eleme Turnuvası 4-6 Haziran 2021 tarihleri arasında Macaristan’da gerçekleşecek.

FIBA ara dönem kongresi haziran ayında gerçekleşecek

İcra Komitesi, FIBA’nın ara dönem kongresinin 3 Haziran 2021’de yapılacağını doğruladı. Komite ayrıca, devam eden korona virüs salgını nedeniyle bu yıl kongrenin fiilen yapılacağını da belirtti.