FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Hırvatistan: 79 - Türkiye: 62

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Hırvatistan’a 79-62’lik skorla mağlup oldu ve 3. yenilgisini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Tomas Jasevicius xx, Fernando Calatrava xx, Alexandre Deman xx
Hırvatistan: Flip Kruslin xx 9, Roko Prkacin xx 6, Roko Leni Ukic x, Pavle Marcinkovic x, Miro Bilan xxx 30, Mateo Dreznjak x, Ivan Ramljak x 3, Roko Rogic xx 12, Zeljko Sakic xxx 17, Marin Maric x 2
Türkiye: Shane Larkin xx 12, Metecan Birsen xx 6, Şehmus Hazer x, Doğuş Balbay x, Melih Mahmutoğlu xx 14, Ege Arar x, Berkan Durmaz xx 5, Berk Uğurlu xx 7, Buğrahan Tuncer x 3, Sertaç Şanlı x 2, Alperen Şengün xx 9, Göksenin Köksal x 4
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 24-7 (Hırvatistan lehine)
Devre: 45-24 (Hırvatistan lehine)
3. Periyot: 57-43 (Hırvatistan lehine)5 faulle çıkanlar: Sertaç Şanlı, Alperen Şengün (Türkiye)