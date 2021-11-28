FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Büyük Britanya’yı 84-67’lik skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ademir Zurapovic xx, Martin Horozov xx, Zdravko Rutesic xx
Türkiye: Tolga Geçim x, Şehmus Hazer xxx 7, Samet Geyik xx 2, Doğuş Özdemiroğlu x 1, Buğrahan Tuncer xxx 17, Metecan Birsen xxx 11, Furkan Haltalı xx 7, Sadık Emir Kabaca x, Shane Larkin xxx 22, Melih Mahmutoğlu xxx 9, Berk Uğurlu x, Muhsin Yaşar xxx 8
Başantrenör: Orhun Ene
Büyük Britanya: Dan Clark xxx 17, Teddy Okereafor xx 4, Gabriel Olaseni xxx 15, Tarik Phillip xx 14, Carl Wheatle xx, Kavell Bigby-Williams x, Ashley Hamilton x 7, Benjamin Mockford x 3, Dwayne Lautier-Ogunleye x 5
Başantrenör: Marc Steutel
1. Periyot: 16-23 (Büyük Britanya lehine)
Devre: 37-37
3. Periyot: 60-54 (Türkiye lehine)