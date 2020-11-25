FIBA Avrupa Kupası’na yeni format

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kurulu, eylül ayında onayladığı format değişikliklerinin, Türkiye’den Beşiktaş’ın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu için de uygulanacağını duyurdu. Karar alınmadan önde Avrupa’daki epidemiyolojik durum değerlendirildi ve turnuvanın paydaşlarına danışıldı.

Oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, adil bir rekabet ortamının sağlanması ve maç operasyonlarının uygun şekilde organize edilebilmesi için, FIBA Avrupa Kupası’nın değiştirilmiş formatta ve belli merkezlerde düzenlenmesi kararı alındı.

FIBA Avrupa Kupası’na katılma tercihine sahip üç kulübün (Bakken Bears, Keravnos ve Tsmoki Minsk) Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonuna katılma hakkı kazanmasının yanı sıra Mornar Bar’ın çekilmesinin ardından, kalan 24 kulübün her biri dört kulüpten oluşan altı grupta oynanmasına karar verildi. Bunu yapmak için, G Grubu’ndaki takımlar, kuradan önceki seribaşı ve geçerli ülke kısıtlamalarına göre B, D ve F gruplarındaki uygun yerlere yerleştirildi.

Yeni gruplar şu şekilde:

A Grubu: Egis Kormend (Macaristan), Unahotels Reggio Emilia (İtalya), Belfius Mons-Hainaut(Belçika), Iraklis (Yunanistan)

B Grubu: BC Kyiv-Basket (Ukrayna), BC Rilski Sportist (Bulgaristan), BC Prometey (Ukrayna), Kapfenberg Bulls (Avusturya)

C Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail), Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), BM Slam (Polonya), Sporting CP (Portekiz)

D Grubu: Beşiktaş, CSM Oradea (Romanya), BC CSU Sibiu (Romanya), BC Balkan (Bulgaristan)

E Grubu: London Lions (Büyük Britanya), BC Dnipro (Ukrayna), Anwil (Polonya), Fribourg (İsviçre)

F Grubu: Heroes Den Bosch (Hollanda), BC Parma (Rusya), BC Borisfen (Belarus), Donar Groningen (Hollanda)

Kulüpler ve ilgili ulusal federasyonların geri bildirimleri göz önünde bulundurularak, tarihler ve müsabaka sistemi ile ilgili aşağıdaki değişiklikler uygulanacak:

- Normal sezon, 26-29 Ocak 2021 tarihleri arasında tekli rövanş usulü formatında ve tek bir salonda oynanacak.

- Her normal sezon grubunu en üstte tamamlayan iki kulüp ve 3’üncü sırada yer alan en iyi dört kulüp Son 16 Turu’na katılacak.

- Son 16 Turu eşleşmeleri, 6 grubun lideri ve en iyi 2’nci sırada yer alan iki kulübün seri başı olduğu ve diğer takımların seri başı olmadığı, bir çekilişle belirlenecek. - Normal sezonda aynı grupta yer alan kulüpler eşleşemeyecek.

- Son 16 Turu ve çeyrek finaller, 23-25 Mart 2021 tarihleri arasında play-off dağılımına dönemine göre, her biri dört takımdan oluşan dört ayrı sahada, tekli eleme maçları şeklinde oynanacak.

- Dörtlü Final, 23-25 Nisan 2021 tarihleri arasında tek bir salonda oynanacak.

Merkezler için benimsenecek olan korona virüs protokolleri, Dünya Sağlık Örgütü ile görüşülerek FIBA Tıp Komisyonu tarafından geliştirildi. Normal sezon merkezlerinin ev sahipleri daha sonra duyurulacak. FIBA, Avrupa’daki korona virüs salgınının durumunu izlemeye ve gerekirse turnuvalarıyla ilgili diğer güncellemeleri iletmeye devam edecek.