FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, video konferans yoluyla toplandı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu’nun 2019-2023 döneminin 12. toplantısı dün (19 Mart Cuma) video konferans yoluyla gerçekleşti.

Oturuma FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel başkanlık ederken, toplantıya FIBA Başkanı Hamane Niang ile birlikte; FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Genel Sekreteri/FIBA İcra Direktörü Avrupa Kamil Novak da katıldı.

Toplantıda konuşulan konular arasından kurul üyeleri, 2021 yılında erkek ve kadınlarda düzenlenecek FIBA Avrupa Küçük Ülkeler ve Alt Yaş Turnuvalarının organizasyonu ve formatı ile ilgili nihai kararın, Tıp, Gençlik ve Müsabaka Komisyonları, ulusal federasyonlar ve ev sahibi şehirlerden geri bildirimler sonrasında mayıs ayında gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında alınacağını onayladı.

Kurul’a ayrıca şunlar sunuldu:

-FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 ve FIBA EuroBasket 2022 için düzenlenen son elemelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması hakkında kapsamlı raporlar.

-Kadınlar Avrupa Ligi’nin (Euroleague) sezonun önemli ölçüde kısalmasına rağmen, yeniden markalaşmasının ve standartlarının yükseltilmesinin ardından, önceki sezonlara kıyasla dijital alanda etkileyici şekilde büyümesiyle ilgili rakamlar.

-Mevcut sezonda güvenli merkezlerde oynanan FIBA Avrupa himayesindeki tüm kulüp müsabakalarının durumunun incelemesi.

-Basketbol Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu hakkında rapor.

-FIBA Kadınlar EuroBasket 2023 ve FIBA EuroBasket 2025 için adaylık süreciyle ilgili güncellemeler.

-FIBA Avrupa’nın onayladığı, 2020 sonu itibarıyla mali tablolar.

Kurul, ayrıca, FIBA Avrupa 2021 Genel Kurulu’nun 2 Ekim 2021’e ertelendiğini onayladı. Etkinlik, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek.