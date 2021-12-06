FIBA EuroBasket 2022’nin programı belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022’nin takvimi belirlendi.

Takvim, dört ev sahibi Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Almanya ve İtalya’nın yanı sıra FIBA’nın yayın ortaklarının tercih edilen maç başlama zamanları dikkate alınarak hazırlandı. Avrupa’nın en büyük etkinliğinin 41’incisi, 1 Eylül 2022 Cumartesi günü, Tiflis’teki A Grubu’nda İspanya - Bulgaristan, Köln’deki B Grubu’nda Almanya - Fransa açılış maçlarıyla başlayacak.

Her dört grubu ilk sırada bitiren dört takım Son 16 Turu’na yükselecek. Son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Berlin, Almanya’da yapılacak. Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki A Grubu’nda mücadele edecek Türkiye’nin programı şu şekilde:

1 Eylül 2021, Perşembe

TSİ 17.15 Türkiye - Rusya

3 Eylül 2021, Cumartesi

TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül 2021, Pazar

TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2021, Salı

TSİ 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül 2021, Çarşamba

TSİ 14.30 Türkiye - İspanya