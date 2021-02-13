FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri, hem sahada hem dijitalde büyük başarı gösterdi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2021 Elemeleri, koronavirüs salgınının meydana getirdiği önemli zorluklara rağmen, hem sahada hem de saha dışında büyük bir başarıyla gerçekleşti.

Kasım 2019, Kasım 2020 ve Şubat 2021 olmak üzere üç pencerede düzenlenen Kadınlar EuroBasket eleme turnuvalarında 33 farklı milli takımdan toplam 607 oyuncu yer aldı. Küresel pandeminin yayılmasından önce tamamlanan ilk pencerenin ardından, ikinci ve üçüncü pencereler; tüm katılımcıların sağlığı ve güvenliği öncelikli olacak şekilde biyo güvenlikli fanus formatında düzenlendi.

Elemelerde oynanan 84 maçın 54’ü, Dünya Sağlık Örgütü ile istişareler sonrasında FIBA Tıp Komisyonu tarafından geliştirilen kapsamlı önlemlerle, Kasım 2020 ve Şubat 2021’de 13 ayrı güvenli fanus turnuvasında gerçekleşti. Tüm sporcular ve teknik ekip üyeleri, güvenli ortamlara (fanus) girmeden önce iki negatif test sundu (bir test turnuva şehrine varıştan en geç 72 saat önce ve diğeri beş gün önce yapıldı) ve ayrıca korumalı ortam turnuvalarının bütünlüğünü sağlamak için sahada da testler devam etti. İki pencere boyunca sahada toplam 3 bin 212 test yapılırken, bunlardan sadece 15 test (yüzde 0,47) pozitif çıktı.

Elemeler boyunca, FIBA Milli Takımlar ve Kulüp Müsabakaları Resmi Covid-19 Protokolü’nü takiben, belirlenmiş oteller ve mekanlara özel ulaşım dahil olmak üzere çok çeşitli ek önlemler uygulandı. Elemeler koronavirüs salgınına rağmen operasyonel başarı ile tamamlandı ve Türkiye’nin de dahil olduğu 14 takım, 17-27 Haziran tarihlerinde Strasbourg (Fransa) ve Valensiya’da (İspanya) düzenlenecek FIBA Kadınlar EuroBasket 2021’e katılma hakkı kazandı. Avrupa’nın en iyi yeteneklerine sahip heyecan verici maçlar ve zorluklara rağmen başarıyla gerçekleştirilen elemelerde, ayrıca etkinlik bazında şimdiye kadarki en büyük izleyici kitlesi ile olağanüstü dijital büyüme ve katılıma tanıklık edildi.

Site ziyareti 1 milyonu geçti

FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri, bir önceki eleme döngüsü için 25 iken, bu sefer 29 yayıncı tarafından canlı yayımlandı. FIBA YouTube kanalının izlenme sayısı 2019’da 632 binken, bir buçuk milyona izlenme sayısına ulaştı. Dijital büyüme, turnuvaya ait sosyal medya kanallarında da belirgindi ve FIBA Kadınlar EuroBasket Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 124 bini geçti. 2019’a kıyasla basketbolseverlerle etkileşim ise 144 binden 737 bine çıktı. Ayrıca, Kadınlar EuroBasket’in resmi internet sitesi 2019 yılında 700 bin kez ziyaret edilirken, bu sayı 2021 yılında 1 milyon 100 bine ulaştı.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak konuyla ilgili olarak, “FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri, birden fazla yönden bir başarı öyküsüdür. Her şeyden önce, güvenli fanus formatının uygulanmasıyla elemeleri güvenli bir şekilde, ev sahipleriyle yakın iş birliği içinde tamamlayabildiğimiz için mutluyum. Katılımcıların refahı FIBA olarak en önemli önceliğimizdi ve kapsamlı sağlık ve güvenlik protokollerimiz bunun bir kanıtıdır. Turnuvayı organize ederken sadece koronavirüs salgınının neden olduğu operasyonel zorlukları aşmayı başarmakla kalmadık, aynı zamanda dijital anlamda daha fazlasına da ulaştık. Bukadar büyük ölçüde basketbolsevere ulaşmak, seyircilerin basketbolun tadını çıkarmak için salonlarda olamadığı bir zamanda çok önemliydi” dedi.