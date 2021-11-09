FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 74 - Igokea: 82

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında Igokea’yı 82-74 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 74 - Igokea: 82
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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında Igokea’yı 82-74 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luis Castillo xx, Fernando Calatrava xx, Michal Proc xx

Galatasaray: Purcell xxx 14, Ege Arar x, Bost xxx 21, Trimble xx 10, Blackshear xxx 15, Sadık Emir Kabaca xx 11, Okben Ulubay x 9, Göksenin Köksal x, Kravish xx 2, Rıdvan Öncel x

Igokea: Josilo xxx 10, Radanov xx 7, Starks xxx 17, Stephens xx 13, Ilic x 8, Waller x 7, Fundic xx 8, Robinson x 2, Tanaskovic x 2

1. Periyot: 15-19 (Igokea lehine)

Devre: 34-34

3. Periyot: 60-59 (Galatasaray lehine)

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