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FIBA Şampiyonlar Ligi: TOFAŞ: 93 - ERA Nymburk: 96

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda normal süresi 81-81 biten maçta, uzatma sonunda Çekya temsilcisi ERA Nymburk’a 96-93 mağlup oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi: TOFAŞ: 93 - ERA Nymburk: 96

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda normal süresi 81-81 biten maçta, uzatma sonunda Çekya temsilcisi ERA Nymburk’a 96-93 mağlup oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Eddie Vlator xx, Fernando Calatrava xx, Alexey Davydov xx

TOFAŞ: Purcell xxx 18, Berkan Durmaz x 5, Alihan Demir x, Berk Uğurlu xxx 20, Muhsin Yaşar xx 7, Simmons xx 14, Kilpatrick xx 10, Omot xx 14, Christon x 2, Merk Konuk x 3

Başantrenör: Hakan Demir

ERA Nymburk: Prewitt xx 13, Dalton xxx 19, Obasohan xxx 19, Hruban xxx 17, Tuma xx 2, Benda xxx 13, Harding x, Kriz xx 13, Zimmerman x

Başantrenör: Oren Amiel

1. Periyot: 17-29 (ERA Nymburk lehine)

Devre: 40-45 (ERA Nymburk lehine)

3. Periyot: 67-60 (TOFAŞ lehine)

5 faulle çıkan: Berkan Durmaz (TOFAŞ)
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