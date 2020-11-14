FIBA turnuvalarında güvenlik önlemleri üst düzeyde

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Oyuncular Komisyonu, FIBA Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 Elemeleri ve yakında başlayacak olan FIBA Erkekler Kıtasal Kupa Elemeleri öncesinde güvenliğin önemini vurguladı.

Amsterdam (Hollanda), Kandiye (Yunanistan), İstanbul (Türkiye), Odivelas (Portekiz), Riga (Letonya) ve Saraybosna’da (Bosna Hersek) 6 korumalı turnuvada, 12-15 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri, önümüzdeki dönemler için sıkı korona virüs protokollerinin benimseneceği FIBA’nın milli takım müsabakalarının geri dönüşünü işaret ediyor.

FIBA Oyuncular Komisyonu üyeleri Ilona Korstin, Hamchetou Maiga Ba, Marko Milic, Yegor Meshcheriakov, Yuko Oga Marie-Eve Paget ve Nikos Zisis’in yer aldığı bir video ile elemelerde yer alacak oyunculara, antrenörlere ve çalışanlara güvenli bir ortam sağlamak için alınan önlemlerin anlatıldığı fanus formatı tanıtıldı.

Bu ihtiyati önlemler, Dünya Sağlık Örgütü ile görüştükten sonra FIBA Tıp Komisyonu tarafından geliştirildi. FIBA ayrıca tüm katılan federasyonlar ve her merkezin ev sahiplerinin ilgili hükümet departmanlarıyla yakın bir şekilde çalışmayı sürdürmektedir.

FIBA, daha önce Amerika, Asya ve Avrupa’dan oyuncuların katılımıyla Debrecen’de düzenlediği FIBA 3x3 Dünya Turu Macaristan Masters 2020, Kıbrıs ve Bulgaristan’da düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) elemeleri ve Atina’da düzenlenen BCL Sekizli Finali’ni fanus formatında başarıyla düzenleyerek deneyim kazandı.

Kadınlar EuroBasket Elemeleri için her sporcu ve takım üyesi seyahatlerinden önce iki testten geçti ve vardıkları ülkelerde başka bir test yapıldı. Erkeklerin kıtasal kupa elemelerinde de aynı işlemler uygulanacak. Ek olarak, tüm oyuncuların, takım delegelerinin ve görevlilerin pencereden önceki dönem boyunca ’Göreceli izolasyonda’ olmaları istendi.

Ekipler, salonlara özel ulaşımları belirlenmiş otellerde kalmakta olup, en önemlisi, katılan her ekip, tüm protokollerin takip edildiğinden emin olmak için bir Biyogüvenlik Uygunluk Görevlisi belirledi.