FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın sahibi Bayern Münih

Bayern Münih, Meksika ekibi Tigres’i 1-0 yenerek ikinci kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı müzesine götürdü.FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Alman devi Bayern Münih, Meksika temsilcisi Tigres ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında gol sezi çıkmadı. Münih, ikinci yarıya daha etkili başladı. 29. dakikada Pavard’ın attığı golle Alman ekibi 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Bayern Münih, kupanın sahibi oldu. Münih, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Bundesliga, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası’nın ardından 6 kez kupa kaldırmanın sevincini yaşadı.