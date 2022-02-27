FIFA Rusya ile ilgili yaptırımlarını açıkladı

FIFA, Rusya’da hiçbir uluslararası mücadele oynanmayacağını ve müsabakaların tarafsız sahada yapılacağını açıkladı. Ayrıca Rusya milli marşının ve bayrağının futbol müsabakalarında yer almayacağı da belirtildi. FIFA, Rusya’nın tamamen ihraç kararının ise seçenekler arasında halen yer aldığını ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırının 4. gününde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği de (FIFA) Rusya ile ilgili önemli yaptırım kararlarının alındığını açıkladı. FIFA’dan yapılan açıklamada Rusya’da hiçbir uluslararası müsabakanın oynanamayacağını ve maçların tarafsız sahalarda organize edileceğini duyuruldu. Rusya Milli Takımı’nın isminin Rus Futbol Birliği olarak değiştirildiği belirtilirken, Rusya Milli Marşı ve Rusya bayrağının da hiçbir müsabakada kullanılmayacağı aktarıldı. FIFA, Rusya’nın tamamen ihraç kararının ise hala seçenekler arasında bekletildiğini açıkladı.

FIFA’nın açıklamasında Rus takımları ile play-off oynama ihtimali olan Polonya, Çekya ve İsveç takımlarının endişeleri ile ilgili de çözüm için temaslarda olacaklarının altı çizildi.