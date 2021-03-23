FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu müsabakasını yönetecek.İtalya’nın Parma şehrindeki Ennio Tardini Stadyumu’nda saat 22.45’te başlayacak mücadelede, Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.
FIFA’dan Ali Palabıyık’a görev
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda oynanacak İtalya-Kuzey İrlanda karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.