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FIFA’dan Cüneyt Çakır’a davet

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Katar’da 17-21 Ocak 2022 tarihlerinde organize edilecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’nde, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da yer alacak.

FIFA’dan Cüneyt Çakır’a davet
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Katar’da 17-21 Ocak 2022 tarihlerinde organize edilecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’nde, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da yer alacak.

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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 17-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’ne katılıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde yapılacak olan seminere, FIFA tarafından Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Finallerinde görev almaya aday olan hakemler davet edildi. Seminerde, Cüneyt Çakır ile birlikte 20 Hakem, 16 Video Yardımcı Hakem bulunacak.

Seminerde katılımcı hakemlere saha içi uygulamaları, görüntü analizleri, kural sınavı, fiziksel yeterlilik testleri ve Video Yardımcı Hakem eğitimi yapılacak.

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