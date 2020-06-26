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FIFA’dan federasyonlara dev destek paketi

FIFA, KORONA VİRÜS SALGINININ FEDERASYONLAR ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİNİ HAFİFLETMEK AMACIYLA 1,5 MİLYAR DOLARLIK DESTEK PAKETİ AÇIKLADI.

FIFA’dan federasyonlara dev destek paketi

FIFA, korona virüs salgınının federasyonlar üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

FIFA’dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonucu üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı duyuruldu. Buna göre federasyonlara 1’er, konfederasyonlara 2’şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500’er bin dolar verileceği belirtildi. Ayrıca her federasyona gelirinin yüzde 35’i oranında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Alınan kararlarla FIFA’nın toplam desteği 1,5 milyar doları bulacak.

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