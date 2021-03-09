FIFA’dan Galatasaray’a Luyindama için 736 bin Euro!

Galatasaray Kulübü’nün, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde sakatlanan futbolcusu Luyindama için FIFA’ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre FIFA, sarı-kırmızılılara 736 bin 193 Euro ödeyecek.

FIFA’dan Galatasaray’a Luyindama için 736 bin Euro!
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Galatasaray Kulübü’nün, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde sakatlanan futbolcusu Luyindama için FIFA’ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre FIFA, sarı-kırmızılılara 736 bin 193 Euro ödeyecek.

Konu hakkında sarı kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Afrika Uluslar Kupası Elemeler’inde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA’ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Buna göre FIFA’nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyeceğini bildirmiştir.”
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