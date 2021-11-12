FIFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Belçika ile Estonya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA’dan Halil Umut Meler’e görev
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Belçika ile Estonya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Belçika ile Estonya arasında 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri E grubu müsabakasını yönetecek. Belçika’nın Brüksel şehrindeki Baudouin Stadyumu’nda saat 22.45’de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

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