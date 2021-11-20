Fikret Orman: “Söylenecek çok şey var ama ortamı germeyelim”

Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Herkesin Beşiktaş’a hizmet etmek için görevde olduğunu ve mevcut yönetim kuruluna destek verilmesi gerektiğini söyleyen Orman, “Söylenecek çok şey var ama ortamı germeyelim. Biz yönetim olarak mecburen borcu yüzdürdük. Yıldırım Demirören gibi 10 milyon dolar borçla devralıp, 430 milyon dolar borçla bırakmadım. Beşiktaş’ın artık kıtlık enerjisinden çıkıp bolluk enerjisine geçmesi lazım” dedi. Bugünü milat olarak kabul ettiğini de söyleyen Orman, “Bunu tehdit olarak algılamayın ama benim arkadaşlarımın şahsiyetiyle alakalı konuşan olursa aynı şekilde cevap vereceğim” dedi. Orman, konuşmasının ardından toplantıdan ayrılırken, üyeler kendisine toplantıdan çıktığı için tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Divan kurullarında bugüne kadar birçok tarihi toplantı gerçekleştiğini ifade eden ve bunun da tarihi bir toplantı olmasını umduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Orman, bundan önceki divan kurulu toplantılarına katılmak istediğini ancak pandemi nedeniyle bugüne kadar toplantılara katılamadığını söyledi. 38 yıllık kongre üyesi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Fikret Orman, “Başkan olmadan önce de buralarda konuşmalar yaptım. Burası Beşiktaş’ın en üst noktası. Beşiktaş’a yakışmayacak bir üslubun burada olmasına müsaade etmeyelim. Bu zamana kadar niye gelmedin diyenler oldu. Zaten pandemi vardı. Ben bıraktıktan sonra bu 2. divan kurulu toplantısı galiba. Açıkçası bundan öncekine gelmek istiyordum ama sezonun hemen başıydı. Dedikodulara mahal vermemek için katılmadım. Bazı zamanlarda büyüklerimiz arıyor beni ‘Başkan cevap ver’ diyor. Ben kimsenin taşeronu değilim. Ben eski başkanım, hepimiz divan kurulu üyesiyiz. Fikri olan gelsin söylesin. Bazı konulara açıklık getirmek lazım. Ben senelerce başkanlık yaptım. Başkanlığın nasıl bir zorluk olduğunu iyi bilirim. Yönetim kurulumuz zor durumda, döviz almış başını gidiyor, kontratlar var. Uykusuz günleriniz olur. Dışarıdan bu işler kolay görünür ama çok zordur. Ben başkanken de söyledim, divan kurulu toplantıları hesap soracak yerler değildir. Hesap zaten bu zamana kadar olmadı ama mali kongrede bunlar daha fazla konuşulur. 2 kez konuştum basında. Geçen divan kurulu toplantısında başkan benimle ilgili çok ifadelerde bulunmadığını söylemiş ama ben saydım, 35 kez konuşmuş. Ben ise 2 kez konuştum. Bir de geçenlerdeki tazminat davası sonrasında konuştum. Ama damarıma çok basıldığı zaman üzülüyorum. İbra konusuna gelmek istiyorum. Beni Beşiktaş adına AŞ’de ibra etmediler. İbra etmezsiniz, mahkemeye gidersiniz. Mahkemeye de gidilmedi. Niye ibra edilmedi o zaman. Benim itibarımla oynamanın kimseye kazandırdığı bir şey yoktur. Senelerdir buraya gelirim. İlk kez bir başkan ayrıldıktan sonra divan kurulu toplantısına geliyor. Bunların artık normal olması lazım. Daha önce başkanlık ve yöneticilik yapan insanların buralara gelip yönetim kurulunun üzerinden bazı ağırlıkları alması gerekir. Yönetim kurulunun da görevi camiayı toparlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Sürekli bahsettiğiniz muhalefet kim, açıklayın biz de bilelim”

Bugüne kadar kimseyle kişisel bir tartışması olmadığını söyleyen Fikret Orman, “Aranızda tartıştığım insanlar olmuştur, tartışma nedeni de hep Beşiktaş olmuştur. Kişisel bir durum olmamıştır. Bu akşam maçımız var. Beşiktaş taraftarının çoğu, bu konuşmalardan fazla akşamki maçı bekliyor. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de olacak mıyız diye düşünüyorlar. Başkan arada bir konuşmalarında ‘Muhalefet şunu yapıyor, bunu yapıyor’ diyor. Bu muhalefet kim. Benden bahsediyorsa, ben bu işlere girmem. Ben toplu halde kimseye küfür ettirmem. Sosyal medyadan bombardıman yapılıyormuş. Kim bunlar, bilelim. Hep beraber mücadele edelim onlarla. Bizim başımıza gelenler, bu yönetimin başına gelmesin. Ben bunlardan çok çektim. Bu muhalefet kim, bir açıklanırsa çok mutlu olurum. Toplantılar yapılıyormuş, kim yapıyor? Aranızda büyüklerim var, bazılarını bayramda ararım, bazılarının telefonunu açmam. Kiminle konuşmuşum bu yönetimle ilgili. Birisi çıksın da ‘Beni aradı, bana söyledi’ desin. Ben bilmek istiyorum. Kabadayılara telefon açtırmışım, kimmiş bunlar? İktidarlık zor iştir. Beşiktaş başkanlığı kıskanılan bir şeydir. Koca Beşiktaş’ı yönetiyorsunuz, kıskanılırsınız. Bel altı vurmak Beşiktaşlılara yakışan bir şey değildir” diye konuştu.

“Yıldırım Demirören gibi 10 milyon dolar borçla devralıp, 430 milyon dolar borçla bırakmadım”

Konuşmalarına borç konusuyla devam eden Orman, "Raporun açıklanacağını duydum ve çok sevindim. Buraya geldiğimde stadı da gördüm, buralara ne emekler döktüm. Bu dedikoduları hiç hak ettik mi? Takdir edilecek şeyler varken, yeni gelen yönetim biraz süre alabilmek için eskiye dönük konuşuyor. 3. seneye giriyorsunuz. Biz Beşiktaş’ı devraldığımızda şu andaki başkan da bizimleydi. Biz o dönemde ne yaptık, borcu yüzdürdük. Ya sermaye koyacaktık, ya bir malı satacaktık ya da Beşiktaş büyük kar elde edecekti. Kar elde edebilmesi için gideri kısması lazımdı. Bu sene Beşiktaş birçok transfer yaptı. Bu transferler yapılmasaydı, nasıl hakaretler edilecekti. Arkadaşlar da bu borcu yüzdürüyorlar. Bundan sonra gelecek olanlar da yüzdürecekti. Ben Yıldırım Demirören gibi 10 milyon dolar borçla alıp 430 milyon dolar borçla bırakmadım. Bu yönetim kurulu bir şey mi yaptı. Uğraşıyorlar. Bu borcun daha yüksek olmamasında en büyük paylardan birisi benim. Ben bütün borcu TL’ye çevirdim. O dönemde dolar 5 TL idi. Şu anda 11 lira. Borcumuz yüzde 100 artmış olacaktı. O zaman Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Başkanı olarak işin başına şu andaki CEO’muzu koymuştuk. O zaman da biliyorduk 5 sene içinde dönmeyeceğini, uzun vadeye yayılacağını konuşmuştuk. Başkan menajerlere ödemeler yaptırdı. 6 senenin üzerinde Seçil Beyle çalıştık, bir kişiye 100 TL ödeme yapmış mıyım? Hangi menajere ödeme yaptırmışım? 11 tane daire aldık Beşiktaş’a, kötü mü ettik. Tapusuyla mal aldık. Ne zaman bir mal alındığını duydunuz. Bunların takdir edilmesini, insanların görmesini beklerken, sanki başka yere hizmet ettim. Ben sanki Gavuristan’dan geldim, ben sizlerin arasından geldim. Nasıl şu andaki yönetim kurulu uğraşıyorsa, biz de çok uğraştık. Ahmet beyin de emeği vardır bunlarda. Beraber yaptık, kötü mü yaptık? Transferler konuşuluyor. Ljajic ilk geldiğinde çok iyi oynadı, sonra oynamıyor. Geçen sene Beşiktaş’ı şampiyon yapan Ghezzal, bu sene iyi oynamıyor. Ama kötü mü yaptı yönetim bu oyuncuyu almakla? Vida’ya para verildi, Ghezzal’a ne verildi? Beni kötüleyerek bunlarla Beşiktaş’a hiçbir şey kazandırılmaz. Gecemizi gündüze katarak emek verdik buraya” açıklamasını yaptı.

“Söylenecek çok şey var ama ortamı germeyelim”

Kulübe birçok hizmette bulunduklarının altını çizen Fikret Orman, “Altyapı tesisleri biz geldiğimizde ne haldeydi. Eski başkanlarımızın adına tesisler yaptık. Yıldırım Demirören adına da yapardım, Serdar Bilgili adına da yapardım ama hayatta oldukları için yapmadım. Mehmet Üstünkaya’nın, Gazi abinin, Süleyman abinin adını her yerde kullandık. Eski yöneticiler maça gelecekse maç biletlerini bile ayarlayıp, yönetim kurulunun önünde oturturdum. Şu anda duyuyorum arkadaşlarımdan maç bileti vermiyorlarmış. Bunlar küçük adam işleri. Yapmayın bunları. Ben hiç sorar mıydım, kim kiminle maça gitmiş diye. Kavgalar olmuş, gelir geçer. Bunları unutalım. Beşiktaş’a hizmet için gelindi ve hizmet için devam edilsin. Söylenecek çok şey var, cevap verecek şeyler de var ama ortamı germeyelim. Bugünü bir milat olarak kabul ediyorum. Bunu sakın kimse tehdit olarak algılamasın, benim arkadaşlarımın şahsiyetiyle alakalı konuşan olursa aynı şekilde cevap vereceğim. Yönetim kuruluna tavsiyede bulunacağım, bu kıtlık enerjisinden çıkalım, bolluk enerjisine geçelim. Kıtlık enerjisinde bir şey gelmiyor. Biz ilk geldiğimizde de 50 bin forma satılırken, 600 bin formalara çıktık. Para kıtlığından bir çıkalım. Evet pandemi var, sıkıntı var ama bırakalım artık bunları. Bu durum bizim marka değerimizi etkiliyor ve sponsor gelmesinin önünü kesiyor” diyerek devam etti.

“Elimizden geldiği kadar destek olalım”

Son olarak mevcut yönetime ricada bulunan Fikret Orman, “Sizden bir ricam var. Beşiktaş’ın 2 kulesi var, ben üzerine büyük bir Kartal heykeli yaptırmak istemiştim. Anıtlar Kurulu’ndan izin alınması lazımdı. İş yoğunluğundan yapamamıştık. Bunun izni için başvuru yaparsanız, Kartal heykelini yaptırmak istiyorum. Ayrıca, Şan Ökten Tesisleri’ni yıktırmıştık, onu hep beraber kulübe yük olmadan yapalım. Elimizden geldiği kadar destek olalım. Ben şantiyesinde de çalışırım. Yanımda eski yöneticilerim de geldi, onların gelmesine izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu 2 sene içinde çok abilerimizi kaybettik, çok sevdiğimiz büyüklerimizi kaybettik. Allah’tan rahmet diliyorum onları. Sizlere de sağlıklı ömür diliyorum. Bu akşam da maçımız var. Başarılar diliyorum. Fikstüre de baktım, bundan sonrası daha rahat gibi. Daha ligin başındayız, inşallah potaya gireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Fikret Orman, konuşmasının ardından toplantıdan ayrılırken, divan kurulu üyeleri, toplantıyı terk etmesi nedeniyle Orman’a tepki gösterdi ve kendilerinin de bu açıklamalara cevapları olduğunu ifade etti.