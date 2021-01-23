File derbisi Fenerbahçe’nin

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 25. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup etti. Maç sonu iki takım oyuncuları alkışlar eşliğinde salondan çıkarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de iki takımı alkışlayanlar arasındaydı.