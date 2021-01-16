Filenin Efeleri, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı kazandı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi Kuzey Makedonya’ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider tamamladı. Milliler, bu sonuçla birlikte 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Filenin Efeleri’nde, Burutay Subaşı 17 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; tecrübeli oyuncuya Adis Lagumdzija 14, Yiğit Gülmezoğlu 11, Oğuzhan Karasu 6, Faik Samed 5, Vahit Emre 3, Arslan 2, Burak Güngör ve Metin Toy 1’er sayıyla eşlik etti.

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

Kuzey Makedonya: Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Milev, Nikolovski (L), Angelovski (L)

Türkiye: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Faik Samed, Efe, Volkan (L), Burak Güngör, Arda)

Setler: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18

Süre: 105 dakika (26, 26, 28, 25)