Filenin Efeleri, maçlarını Üsküp’te oynayacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri C Grubu’na ev sahipliği yapacak olan Danimarka’nın organizasyondan çekilmesi üzerine maçların Üsküp’te oynanacağını duyurdu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), dünya genelinde görülen korona virüs pandemisi sebebiyle, Ocak ayında düzenlenecek 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri’nde bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı. CEV’den yapılan açıklamaya göre; C Grubu ilk ayak karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Danimarka’nın organizasyondan çekilmesi üzerine, her iki turnuvanın da 11-16 Ocak 2021 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde Üsküp’te organize edileceği belirtildi.

Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen grup aşamasında Ay-Yıldızlılar, C Grubu’nda Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki tüm karşılaşmalarını ise Üsküp’teki Boris Trajkovski Spor Salonu’nda oynayacak.

Millilerin C Grubu’ndaki maç programı ise şu şekilde:

12 Ocak 2021

TSİ 20.00 Bosna Hersek - Türkiye

13 Ocak 2021

TSİ 20.00 Türkiye - Kuzey Makedonya

15 Ocak 2021

TSİ 20.00 Türkiye - Bosna Hersek

16 Ocak 2021

TSİ 20.00 Kuzey Makedonya - Türkiye