Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile eşleşti. Milliler maçlarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.

Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu
banner3909

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile eşleşti. Milliler maçlarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.

1-19 Eylül 2021 tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılan kura çekiminde Milliler, C Grubu’nda yer aldı. Milli Takım, grup etabında ev sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:,

A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz

B Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, Karadağ

C Grubu: Finlandiya, Rusya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Kuzey Makedonya

D Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da Covid-19 denetimi
İstanbul’da Covid-19 denetimi
  1. ASAYİŞ

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841