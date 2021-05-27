Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile eşleşti. Milliler maçlarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.
1-19 Eylül 2021 tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılan kura çekiminde Milliler, C Grubu’nda yer aldı. Milli Takım, grup etabında ev sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.
A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz
B Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, Karadağ
C Grubu: Finlandiya, Rusya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Kuzey MakedonyaD Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan