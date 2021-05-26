Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci gününde ev sahibi İtalya’yı 3-0 (25-13, 25-23, 25-16) mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci gününde ev sahibi İtalya’yı 3-0 (25-13, 25-23, 25-16) mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

Filenin Sultanları’nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12’şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; bu ikiliye Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11, Meliha İsmailoğlu 6, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında yarın TSİ 19.00’da Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Türkiye: Meliha, Aslı, Ebrar, Hande, Eda, Cansu, Simge (L) (Şeyma)

İtalya: Mingardi, D’Odorico, Lubian, Bosio, Guerra, Mazzaro, Fersino (L) (Nwakalor, De Bortoli, Battistoni, Furlan, Melli, Omoruyi)

Setler: 25-13, 25-23, 25-16

Süre: 1 saat 22 dakika (24,30,28)
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