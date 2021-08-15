Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını bugün TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonasına hazır. Milliler; Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu’nda ev sahibi Romanya’nın yanı sıra İsveç, Ukrayna, Hollanda ve Finlandiya ile mücadele edecek.

İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayan Filenin Sultanları, yarın Romanya’ya hareket edecek.

A Milli Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:

18 Ağustos

20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos

17.30 Hollanda-Türkiye