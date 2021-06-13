Filenin Sultanları Belçika’yı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde 11. günün açılış maçında Belçika’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Belçika’yı 3-0 mağlup etti. 11. maçında 9’uncu galibiyetine imza atan Millilerde en skorer isim 17 sayı üreten Hande Baladın olurken; ona Ebrar 16, Eda 9, Meliha 8, Zehra 6, Cansu 3 ve Meryem 1 sayıyla eşlik etti.

Salon: Rimini Fuar Merkezi

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti)

Türkiye: Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse)

Belçika: Herbots, Van Avermaet, Guilliams, Van Gestel, Janssens, Van De Vyver, Rampelberg (L) (Lemmens, Van Sas, Gilson, Sobolska, Stragier)

Setler: 25-20, 25-17, 25-19

Süre: 1 saat 24 dakika (27, 28, 29)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’de ABD ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.